Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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04.07.2026 10:50:00
Sparpläne: Beschäftigte von Mercedes und VW demonstrieren
Tausende Mercedes-Mitarbeiter gehen bundesweit auf die Straße. Bei Volkswagen in Emden gibt es ebenfalls einen großen Protest.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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