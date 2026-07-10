Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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10.07.2026 09:40:00
Sparpläne bei Volkswagen: Zunächst wird die Modellpalette halbiert
Nach der Aufsichtsratsdiskussion in Wolfsburg über Sparpläne mit Werksschließungen und Stellenabbau zeichnet sich zunächst eine Straffung der Modellpalette ab.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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