Barclays Aktie
WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658
|
22.10.2026 14:30:18
Sparpläne treffen Beschäftigte: Großbank Barclays ersetzt Tausende Jobs durch KI
Viele Menschen sorgen sich, dass KI ihnen den Job wegnimmt. Bei der britischen Großbank Barclays wird das nun zur Realität. Bis Ende des Jahres will das Unternehmen 5000 Stellen abbauen und gegen KI eintauschen. Dahinter stecken Sparmaßnahmen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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