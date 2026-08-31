Sparta Capital gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Sparta Capital hat sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Umsatz lag bei 2,5 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 38,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at