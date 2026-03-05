Sparta Capital informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sparta Capital veröffentlichte am 02.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Umsatzseitig wurden 2,8 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sparta Capital 2,6 Millionen CAD umgesetzt.

