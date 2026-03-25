Sparta Commercial Services stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sparta Commercial Services äußerte sich am 23.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,50 Prozent auf 0,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at