Sparta Commercial Services zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sparta Commercial Services hat am 19.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 0,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 100 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at