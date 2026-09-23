Sparta Commercial Services zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sparta Commercial Services stellte am 21.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Sparta Commercial Services hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 50,0 Prozent zurück. Hier wurden 0,1 Millionen USD gegenüber 0,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at