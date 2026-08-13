Spartacus Acquisition A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Spartacus Acquisition A hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,24 USD gegenüber -0,480 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,2 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 4,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at