Spartacus Acquisition A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Spartacus Acquisition A hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1,6 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 77,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at