Spartacus Acquisition Prices IPO Of 20 Mln Units At $10/Unit
(RTTNews) - Spartacus Acquisition Corp. II Unit (TMTSU), Wednesday announced pricing of its initial public offering of 20 million units at $10.00 per unit.
Each unit consists of one share of the company's Class A common stock and one-third of one redeemable warrant, each whole warrant entitling the holder to purchase one share of Class A common stock at a price of $11.50 per share.
The units will begin trading on the Nasdaq Capital Market on February 11 under the ticker symbol "TMTSU."
The offering is expected to close on February 12, 2026.
