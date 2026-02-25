|
Spartan Delta: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Spartan Delta präsentierte am 23.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 0,18 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Spartan Delta 0,030 CAD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite standen 126,9 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 74,1 Millionen CAD umgesetzt.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,350 CAD, nach 0,200 CAD im Vorjahresvergleich.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Spartan Delta mit einem Umsatz von insgesamt 369,97 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 267,17 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 38,48 Prozent gesteigert.
