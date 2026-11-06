Spartan Delta: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Spartan Delta hat am 03.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,03 USD. Im Vorjahresviertel hatte Spartan Delta 0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 129,6 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 59,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at