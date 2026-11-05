Spartan Delta gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Spartan Delta hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,02 CAD. Im letzten Jahr hatte Spartan Delta einen Gewinn von 0,030 CAD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 181,5 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 122,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 81,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at