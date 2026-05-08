Spartan Delta präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Spartan Delta ließ sich am 05.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Spartan Delta die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei -0,07 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,030 CAD je Aktie erzielt worden.

Spartan Delta hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 136,9 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 66,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 82,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at