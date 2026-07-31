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31.07.2026 06:31:29
Spartan Delta: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Spartan Delta gab am 29.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Spartan Delta hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,21 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,170 CAD je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Spartan Delta in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 109,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 166,1 Millionen CAD im Vergleich zu 79,4 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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