Continental Aktie

Continental für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

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07.05.2026 17:09:58

Sparte vor Verkauf: Conti streicht bei Kautschuk-Tochter Tausende Jobs

Der Dax-Konzern Continental stellt sich neu auf. Dabei soll als Nächstes die Kunststoff- und Kautschuk-Sparte verkauft werden. Mit einem Sparprogramm wird die Tochter für Interessenten aufgehübscht. Die Gewerkschaft spricht nach den Verhandlungen von einem soliden Paket.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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