Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
|
27.01.2026 15:25:24
Spartenverkauf rettet Bilanz: Boeing verdient erstmals seit Jahren wieder Geld
Der US-Flugzeugbauer Boeing steckt seit Jahren in der Krise. Massive Probleme mit Flugzeugen und Streiks der Belegschaft setzen dem Airbus-Konkurrenten zu. Inzwischen dreht sich in Seattle aber der Wind.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Nachrichten zu Boeing Co.
27.01.26
