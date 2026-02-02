SPARX Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SPARX Group veröffentlichte am 30.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 40,30 JPY. Im Vorjahresviertel waren 26,10 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,05 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 4,23 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at