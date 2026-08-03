SPARX Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

SPARX Group gab am 31.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 73,32 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SPARX Group noch ein Gewinn pro Aktie von 41,18 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 49,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,76 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,13 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at