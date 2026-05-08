08.05.2026 06:31:29

SPARX Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SPARX Group hat am 07.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 48,35 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SPARX Group noch ein Gewinn pro Aktie von 48,66 JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat SPARX Group 6,11 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,20 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

SPARX Group hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 161,41 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 132,16 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 20,57 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 18,14 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03:39 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen