SPARX Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SPARX Group hat am 07.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 48,35 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SPARX Group noch ein Gewinn pro Aktie von 48,66 JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat SPARX Group 6,11 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,20 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

SPARX Group hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 161,41 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 132,16 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 20,57 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 18,14 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at