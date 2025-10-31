Sparx Technology: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sparx Technology veröffentlichte am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,150 CAD beziffert. Im Vorjahr hatten -1,300 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at