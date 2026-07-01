|
01.07.2026 06:09:38
Spatenstich für Riesen-Batteriespeicher in Sachsen-Anhalt
KLOSTERMANSFELD (dpa-AFX) - Der nach Firmenangaben bislang größte Batteriespeicher Deutschlands wird jetzt im sachsen-anhaltischen Klostermansfeld gebaut. Er soll eine Leistung von 1.000 Megawatt haben und bis zu 5,7 Gigawattstunden speichern könnten, sagte der Vorstandschef der Betreiberfirma BW ESS, Erik Strømsø, der Deutschen Presse-Agentur dpa. Rein rechnerisch werde die Anlage rund drei Millionen Haushalte mindestens vier Stunden lang mit Strom versorgen können.
Am Mittwoch soll der offizielle Spatenstich erfolgen. Die Anlage soll 2028 in Betrieb genommen werden. Zur Investitionssumme machte Strømsø keine Angaben. Batterie-Großspeicher speichern Strom günstig ein, wenn genug da ist, und wieder aus, wenn er gebraucht wird und mit Gewinn wieder verkauft werden kann. Anzahl und Leistung haben in den vergangenen Jahren in Deutschland stark zugenommen./tob/DP/zb
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street schließlich mit Gewinnen -- ATX letztlich weit im Plus -- DAX geht deutlich fester in den Feierabend -- Börsen in Asien zum Handelsende uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten Gewinne. Die US-Börsen zeigten sich mit grünen Vorzeichen. Die Märkte in Asien fanden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.