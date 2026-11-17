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17.11.2026 06:31:28
SPC SAMLIP: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
SPC SAMLIP ließ sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SPC SAMLIP die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
SPC SAMLIP vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 280,00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 81,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,59 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 823,44 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 863,08 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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