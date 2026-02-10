SPC SAMLIP gewährte Anlegern Blick in die Bücher

SPC SAMLIP veröffentlichte am 09.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 14,47 KRW. Im Vorjahresquartal hatten 2236,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 902,66 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 869,01 Milliarden KRW.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 1626,50 KRW je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei SPC SAMLIP ein Gewinn pro Aktie von 10671,00 KRW in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 3 370,48 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 1,68 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3 427,92 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

