17.11.2025 06:31:29
SPC SAMLIP hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
SPC SAMLIP hat am 14.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 81,00 KRW, nach 1497,00 KRW im Vorjahresvergleich.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SPC SAMLIP im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 863,08 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 845,20 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
