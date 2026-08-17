SPC SAMLIP öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SPC SAMLIP hat am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 376,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatten 468,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 823,54 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 847,83 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at