SPC SAMLIP stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SPC SAMLIP hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei -841,00 KRW. Ein Jahr zuvor waren 1198,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 814,85 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 812,28 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.at