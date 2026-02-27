27.02.2026 06:31:29

SPCG vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

SPCG hat am 24.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,07 THB. Im Vorjahresviertel hatte SPCG 0,120 THB je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 353,2 Millionen THB, gegenüber 455,2 Millionen THB im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 22,42 Prozent präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,360 THB. Im Vorjahr waren 0,650 THB je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 1,73 Milliarden THB, gegenüber 2,05 Milliarden THB im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 15,79 Prozent präsentiert.

