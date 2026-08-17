SPD-Arbeitnehmerflügel: abschlagsfreie Frührente beibehalten

BERLIN (dpa-AFX) - Der SPD-Arbeitnehmerflügel hat sich für den Erhalt der abschlagsfreien Frührente nach 45 Beitragsjahren ausgesprochen. Die Vorsitzende der SPD-Arbeitsgemeinschaft für Arbeit (AfA), Cansel Kiziltepe, sagte: "Wer 45 Jahre gearbeitet und in die Rentenversicherung eingezahlt hat, hat sich seine Rente verdient." Diese Menschen hätten ihren Beitrag für die Gesellschaft geleistet. "Ihnen jetzt die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren wegzunehmen, wäre ein falsches Signal und ein Wortbruch gegenüber denjenigen, die sich darauf verlassen", sagte Kiziltepe.

Die Abschaffung der Frührente ohne Abschläge nach 45 Beitragsjahren - aktuell mit 64,5 Jahren möglich, landläufig aber weiterhin als " Rente mit 63 " bezeichnet - ist einer der Kernpunkte der geplanten Rentenreform. Es gibt aber im Bundestag und auch bei Sozialverbänden erhebliche Widerstände dagegen. Nicht nur aus der SPD, sondern auch von ostdeutschen CDU-Ministerpräsidenten gibt es Kritik am geplanten Aus. Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) zeigte sich daher zuletzt offen dafür, auf diesen der SPD ohnehin unwillkommenen Punkt zu verzichten, falls die Union das will.

Kiziltepe, die auch Sozialsenatorin in Berlin ist, sagte: "Wir dürfen die Debatte über die Zukunft der Rente nicht auf eine Frage reduzieren, wie Menschen länger arbeiten können." Entscheidend sei, dass Menschen gesund und würdevoll durch ihr Arbeitsleben kämen und im Alter von ihrer Rente auskömmlich leben könnten: "Gute Arbeit, faire Löhne und stabile Renten gehören zusammen." Der SPD-Arbeitnehmerflügel fordert den Angaben zufolge auch eine langfristig stabile Finanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung./bg/DP/he