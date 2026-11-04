04.11.2026 08:56:38

SPD-Außenexperte: US-Außenpolitik wird sich nicht ändern

BERLIN (dpa-AFX) - Der SPD-Außenpolitiker Adis Ahmetovic geht nach den US-Zwischenwahlen nicht von Korrekturen in der Außenpolitik von Präsident Donald Trump aus. Nach dem "Erdrutschsieg" der Demokraten und der Wahlschlappe für die Republikaner Trumps werde sich innenpolitisch etwas verändern, außenpolitisch aber wahrscheinlich "gar nichts", sagte Ahmetovic im "Frühstart" von RTL und ntv.

Mit Blick auf den Iran warnte der SPD-Politiker vor neuen Angriffen. Die Diplomatie müsse auf Israel und die USA Einfluss nehmen, damit der Konflikt mit dem Iran nicht wieder aufflamme.

"Die Amerikaner bleiben für uns enge Partner", machte Ahmetovic klar. Er riet zugleich, für die beiden verbleibenden Jahre der Präsidentschaft von Trump "engste Drähte" in die USA zu pflegen und Kontakte zu möglichen Nachfolgern von Trump aufzunehmen, um dann einen "Neustart" in den Beziehungen zu wagen./shy/DP/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Furcht vor KI-Regulierung: ATX und DAX büßen Gewinne ein -- US-Techbörse bricht ein -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt sowie beim DAX waren zunächst teils kräftige Gewinne zu sehen, bevor beide Börsenbarometer ins Minus fallen. An der Wall Street geht es ebenso stark nach unten. Die Börsen in Asien zeigten sich uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen