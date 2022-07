SPD-Baupolitiker: Schnell gegen stark steigende Indexmieten angehen

BERLIN (dpa-AFX) - Der SPD-Wohnungspolitiker Bernhard Daldrup hat rasche Maßnahmen gegen die stark steigenden Indexmieten gefordert. Jahrelang seien solche an die Inflationsrate gekoppelten Mieten kein Problem gewesen. Nun gelte aber: "Die Lage ändert sich dramatisch zum jetzigen Zeitpunkt, und deswegen muss hier interveniert werden", sagte Daldrup am Dienstag in Berlin. Das Thema habe "eine gewisse Priorität", die SPD werde darüber mit der FDP reden müssen. Vorstellbar sei etwa die Einführung einer Kappungsgrenze.

Auch Bauministerin Klara Geywitz (SPD) will prüfen, wie Mieter mit Indexmietverträgen vor übermäßiger Belastung geschützt werden können. Bei Indexmietverträgen können die Mieten jährlich nach dem Wert des Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesamtes erhöht werden. Seit Beginn des russischen Kriegs in der Ukraine steigt die Inflationsrate vor allem getrieben von hohen Energiepreisen. Im Mai erreichte sie mit 7,9 Prozent den höchsten Stand seit fast 50 Jahren./tam/DP/jha