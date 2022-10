SPD-Chef appelliert an Miteinander in der Ampel

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Chef Lars Klingbeil hat nach der Landtagswahl in Niedersachsen ein Miteinander in der Ampel-Koalition in Berlin beschworen. Er sprach am Sonntagabend in der ARD von turbulenten Zeiten. "Ich glaube, es gab noch nie eine Regierung, die so viele Krisen zu bewältigen hatte." Man kriege es gut hin, und das sei der gemeinsame Geist, sagte Klingbeil weiter. "Mehr Miteinander, wenig Gegeneinander, das ist das, wie wir das in der Ampel jetzt gut schaffen. Die Erwartungen sind hoch und wir müssen die erfüllen."

Aus der Landtagswahl ist die SPD zwar nach den Hochrechnungen mit mehr als 33 Prozent der Wählerstimmen als Siegerin hervorgegangen, musste aber spürbare Stimmverluste hinnehmen (2017: 36,9). Der Ampel-Partner FDP musste am Abend mit 5 Prozent um den Wiedereinzug in den Landtag bangen (2017: 7,5). Stark verbessern konnten sich die Grünen von 8,7 auf rund 14 Prozent./jr/DP/he