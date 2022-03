SPD-Chef Klingbeil begrüßt vorsichtig Schröders Putin-Besuch

BERLIN (Dow Jones)--Die überraschende Reise von Gerhard Schröder nach Moskau wird in der SPD vorsichtig begrüßt. Ob der Besuch des Altkanzlers bei Wladimir Putin etwas bringe, werde sich zeigen, sagte SPD-Chef Lars Klingbeil dem Spiegel. "Klar ist: Alles, was hilft, diesen grauenvollen Krieg in der Ukraine zu stoppen, ist gut."

Auch andere SPD-Politiker zeigten sich zurückhaltend optimistisch. "Schröder hat bisher so agiert, dass es beschämend war", sagte der Abgeordnete Helge Lindh. Aber wenn Schröder das Plazet der ukrainischen Regierung habe, sei es "nicht an uns zu sagen, ob es etwas bringt". Schröder sei aber nicht im Auftrag der deutschen Regierung unterwegs.

"Jeder Zugang zu Putin, den wahnsinnigen Krieg zu stoppen ohne falsche Konzessionen ist akzeptabel und den Versuch wert", sagte Lindh und erinnerte an frühere internationale Vermittlungen von Schröder.

"Unabhängig davon, für wie realistisch man selbst eine solche Möglichkeit einschätzt, wäre es großartig, wenn der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder seine persönliche Verbindung zu Putin dazu nutzen könnte, in Moskau tatsächlich Fortschritte für eine Waffenruhe und umfassende humanitäre Hilfen für die Ukraine zu erreichen", sagte der SPD-Abgeordnete Ralf Stegner.

