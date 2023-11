SPD-Chef Klingbeil: Modernisierung des Landes darf nicht aufhören

BERLIN (dpa-AFX) - Das Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts darf aus Sicht von SPD-Chef Lars Klingbeil nicht zu einem Modernisierungsstopp in Deutschland führen. "Deutschland hat sich in den vergangenen Jahren zu sehr auf dem Status quo ausgeruht. Das spüren wir gerade jeden Tag, wenn Züge nicht fahren oder Brücken nicht tragen", sagte Klingbeil der Deutschen Presse-Agentur.

"Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts darf nicht dazu führen, dass wir aufhören, unser Land zu modernisieren. Es geht uns um Arbeitsplätze und darum, dass wir ein starker Wirtschaftsstandort bleiben", sagte Klingbeil. Es brauche Investitionen und Planungssicherheit, um das Land auf Vordermann zu bringen. "Wer das nicht sieht, hat den Ernst der Lage nicht verstanden."

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hatte vor wenigen Tagen untersagt, Corona-Kredite nachträglich für Klimaschutz und die Modernisierung der Industrie umzuwidmen. Es fehlen daher 60 Milliarden Euro im sogenannten Klima- und Transformationsfonds, einem wirtschaftlich vom Kernhaushalt getrennten Sondervermögen. Die große Frage ist, wie die Ampel-Koalition dieses Finanzloch stopfen wird.

Klingbeil hielt CDU-Chef Friedrich Merz vor, darüber zu jubeln, dass möglicherweise öffentliche Unterstützung für die Wirtschaft und Arbeitsplätze zurückgefahren werden sollten. "Mit Wirtschaftspolitik, die schon in den 90er Jahren nicht funktioniert hat, lösen wir in den 2020ern erst recht nicht die Herausforderungen", sagte Klingbeil. Merz hatte beim CDU-Landesparteitag in Baden-Württemberg am Samstag mit Blick auf das Verfassungsgerichtsurteil gesagt: "Transformation durch Subvention ist jetzt beendet. Und Transformation findet jetzt nur noch, wenn sie stattfindet, mit Technologie statt."/bg/DP/zb