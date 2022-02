SPD-Chef pocht nach Bau-Einigung auf langfristiges Förder-Konzept

Berlin (Reuters) - SPD-Chef Lars Klingbeil hat die Einigung in der Bundesregierung über KfW-Kredite für effizientes Bauen gelobt, aber auch ein langfristiges Konzept angemahnt.

"Die letzten Tage haben für viel Unsicherheit gesorgt, bei denjenigen, die gerade mitten in der Hausbauplanung stecken", sagte Klingbeil am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Er sei "sehr froh", dass es jetzt wieder Klarheit über die gestellten Förderanträge gebe. "Über diesen kurzfristigen Kompromiss hinaus brauchen wir auch für die Zukunft eine gute und sichere Förderung, die beim Bauen den Klimaschutz noch mehr in den Blick nimmt", fügte er hinzu. "Darauf haben wir als SPD auch im Koalitionsvertrag großen Wert gelegt", betonte Klingbeil. Die Bundesregierung hatte sich nach der Kritik am abrupten Aus für die Förderung von sogenannten Effizienzhäusern auf neue Regelungen verständigt.