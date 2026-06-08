08.06.2026 14:45:38

SPD dämpft Erwartungen an Reform-Treffen im Kanzleramt

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf erwartet von dem Spitzentreffen der Koalition mit Arbeitgebern und Gewerkschaften an diesem Mittwoch noch keine konkreten Beschlüsse. Das Treffen dürfe nicht bloß ein Get-together, eine lockere Zusammenkunft, sein, aber konkrete inhaltliche Maßnahmen würden seiner Erwartung nach noch nicht besprochen, sagte Klüssendorf in Berlin. Die Sozialpartner, also Vertreter von Wirtschaft und Gewerkschaften, treffen im Kanzleramt mit den Spitzen von Schwarz-Rot im Koalitionsausschuss zusammen.

Klüssendorf lobte das geplante Treffen. "Sehr viel verlangt" sei es aber, von den Sozialpartnern bereits geeinte Vorschläge zu erwarten, so der SPD-Generalsekretär. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte beide Seiten aufgefordert, gemeinsame Vorschläge auszuarbeiten, welche Wege aus der wirtschaftlichen Schwächephase nötig seien.

"Darf keine Eintagsfliege sein"

Klüssendorf sagte, es würde alle Beteiligten überfordern, in drei, vier, fünf Stunden den Knoten im Land durchzuschlagen, wenn dies über Jahre nicht gelungen sei. Geben könne es aber ein gemeinsames Verständnis für den Reformprozess. "Es darf keine Eintagsfliege sein." Weitere Schritte müssten folgen. Klar sei dabei bereits, dass die erwünschte wirtschaftliche Dynamik nicht "allein über Sozialkürzungen" ohne strukturelle Reformen entfacht werde.

Der SPD-Generalsekretär pochte zudem auf Nachbesserungen an der geplanten Pflegereform von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU). "Es besteht natürlich ein großer Reformbedarf." Doch Warkens Entwurf müsse "deutlich nachgearbeitet" werden./bw/DP/stw

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15:10 Pershing Square-Depot im Umbau: Ackman kauft Microsoft und reduziert Google-Anteil
07.06.26 Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Diese Änderungen gab es in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham
07.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 23
07.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 23: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
06.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Zweifel und erneute Eskalation in Nahost: ATX mit Verlusten -- DAX mit roten Vorzeichen -- Wall Street mit positivem Wochenstart -- Börsen in Asien schließen mit kräftigen Verlusten
Am heimischen Aktienmarkt herrscht am Montag Zurückhaltung vor. Der deutsche Markt zeigt sich ebenfalls mit Verlusten. Die US-Börsen erholen sich zum Wochenbeginn. In Fernost dominierten die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen