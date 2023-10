SPD fordert Aussetzen der Schuldenbremse

BERLIN (Dow Jones)--SPD-Parteichefin Saskia Esken hat vor den finanziellen Auswirkungen der aktuellen Konflikte in mehreren Regionen der Welt gewarnt und angesichts dessen auf ein erneutes Aussetzen der Schuldenbremse gedrungen. "Durch die anhaltenden Krisen, nicht zuletzt durch den Überfall Russlands auf die Ukraine und den Konflikt im Nahen Osten, ergeben sich Herausforderungen, die wir nicht aus einem Normalhaushalt stemmen können, ohne dabei andere Aufgaben zu vernachlässigen", sagte Esken der Rheinischen Post. Krisenbewältigung auf Kosten von sozialer Infrastruktur, Demokratieförderung oder Integration sei mit der SPD nicht zu machen. "Ich bin davon überzeugt, dass wir erneut eine Ausnahme von der Schuldenbremsen-Regelung benötigen", sagte Esken.

Zuletzt hatte Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner hervorgehoben, den Kurs der Haushaltskonsolidierung fortsetzen zu wollen. Esken betonte jedoch, insgesamt sei "die Schuldenbremse in ihrer aktuellen Ausgestaltung nicht dazu geeignet, den Nachholbedarf bei den Investitionen in eine moderne Infrastruktur zu bewältigen, wie wir ihn etwa im Verkehr, bei den Energie- und digitalen Netzen oder auch im Gesundheitswesen oder in der Bildung sehen". Wenn sich die Schuldenbremse als Investitions- und als Innovationsbremse herausstelle, "dann müssen wir diese Regelung kippen". Zuvor hatte auch SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich darauf gedrungen, das Aussetzen der Schuldenbremse in Betracht zu ziehen.

