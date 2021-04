SPD fordert Preissignal für Atomkraft in der EU

BERLIN (Dow Jones)--Die SPD will die Nutzung von Atomkraft in der EU mit einem Preis versehen, um Wettbewerbsverzerrungen während der Energiewende zu verhindern. Wenn die Nutzung der Atomkraft durch Staaten wie Frankreich nicht adäquat bepreist werde, "entsteht eine fatale Wettbewerbsverzerrung", schreiben SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch und der Chef der Naturfreunde Deutschlands, Michael Müller, in einem Gastbeitrag für das Nachrichtenportal t-online. "Als wichtigen Zwischenschritt brauchen wir analog zur CO2-Bepreisung ein Preissignal für Atomkraftwerke, das die immensen Folgekosten und Risiken der Atomkraft abbildet."

Der Atomkraft drohe gerade "ein spätes Comeback", weil sie von manchen als "vermeintliche Lösung für den Klimaschutz gepriesen" werde, erklären Miersch und Müller. Doch sie dürfe in Europa keine Zukunft haben. Der Einsatz von Atomkraft sei "das Gegenteil von nachhaltig", "kurzsichtig und egoistisch".

Dagegen erklärte der französische Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire, dass Europa das Ziel der CO2-Neutralität bis 2050 nicht ohne die Kernkraft erreichen werde. "Wir sind auf gutem Weg zu gewährleisten, dass die Nuklearenergie als CO2-freie Energie anerkannt wird, die zur grünen Finanzierung in Europa berechtigt ist", sagte Le Maire den Funke-Zeitungen der französischen Ouest-France. Frankreich und sechs östliche EU-Länder machen Druck, dass die Atomkraft als "nachhaltige Investition" angesehen wird. Der Streit hierüber sei "intensiv", betonte Le Maire.

Am Montag veröffentlichte das Umweltministerium Baden-Württemberg eine Studie, die das Risiko längerer Laufzeiten für Atomkraftwerke belegt. Demnach würden die meisten europäischen Anlagen über die Grenze ihrer ursprünglichen technischen Auslegung hinaus betrieben. Sowohl die Technologie als auch Sicherheitskonzepte aller derzeit betriebenen europäischen Leistungsreaktoren seien veraltet, heißt es in dem Bericht der "Allianz der Regionen für einen europaweiten Atomausstieg". Moniert werden auch eine fehlende Regulierung für Nachrüstmaßnahmen.

