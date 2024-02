SPD-Fraktionschef - Deutschland wird keine Soldaten in Ukraine schicken

Berlin (Reuters) - SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat klargestellt, dass Deutschland keine Soldaten in die Ukraine schicken wird.

"Wir werden mit Sicherheit keine deutschen Soldaten in den Krieg gegen Russland schicken", sagte der Fraktionschef am Dienstag zu der Bemerkung von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, dass ein Einsatz westlicher Bodentruppen im Kampf der Ukraine gegen Russland nicht ausgeschlossen sei. Mützenich kritisierte Macron deshalb: "Staatskunst besteht nicht in markigen Worten, sondern zeigt sich in konkreter Unterstützung und gleichzeitig in der Fähigkeit, auch die Eskalationsrisiken, die jedem Krieg innewohnen, zu bedenken." Die Positionierung der größten Regierungsfraktion ist wichtig, weil der Bundestag einem Einsatz von Bundeswehr-Soldaten im Ausland zustimmen müsste.

Deutschland tue alles, um die Selbstverteidigung der Ukraine zu stärken ohne Kriegspartei zu werden, fügte der SPD-Fraktionschef hinzu. Man wolle sich dabei weiterhin eng mit den Partnern abstimmen und "uns auf gemeinsame, wirksame und verantwortungsvolle Schritte konzentrieren".

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)