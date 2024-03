SPD-Fraktionschef mahnt Ampel-Partner vor Taurus-Abstimmung zur Disziplin

Berlin (Reuters) - Der Chef der SPD-Bundestagsfraktion, Rolf Mützenich, hat die Ampel-Partner zu mehr Disziplin aufgerufen. "Nachdem erneut aus der Koalition mit abweichendem Stimmverhalten gedroht wurde, möchte ich an den Koalitionsvertrag und die Vereinbarung erinnern, die wir uns zu Beginn unserer Zusammenarbeit gegeben haben", sagte Mützenich am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. "Dort ist das einheitliche Abstimmungsverhalten klar und deutlich festgeschrieben – egal ob im Plenum oder in den Ausschüssen - und gilt auch für Fragen, die über den Inhalt des Koalitionsvertrages hinausgehen."

Hintergrund ist, dass die FDP-Bundestagsabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann zuletzt bei einer Abstimmung über die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern für einen oppositionellen Unions-Antrag gestimmt hatte. "Ich bin sicher, die Union wird nächste Woche wieder einen Antrag stellen und ich bin mir auch sicher, dass diesmal mehr Abgeordnete dafür stimmen werden, Taurus in die Ukraine zu liefern", hatte FDP-Vize Wolfgang Kubicki am Montag dem "Münchner Merkur" gesagt.

"In derart spannungsreichen und gefährlichen Zeiten muss die Koalition Vernunft und Zuverlässigkeit herstellen", mahnte dagegen Mützenich. Das seien nicht nur die Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger, sondern auch seine, betonte der SPD-Politiker als Vorsitzender der größten Regierungsfraktion.

