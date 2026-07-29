29.07.2026 10:15:39

SPD-Fraktionschef rechnet mit Ruhe nach CDU-Personalwechseln

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Fraktionschef Matthias Miersch rechnet angesichts des Personalumbaus bei der Union damit, dass sich die Lage schnell wieder beruhigen wird. "Der Kanzler selbst hat ja gesagt, dass er es sich anders gewünscht hätte. Insofern gehe ich jetzt aber davon aus, dass mit dem heutigen Tage dann auch wirklich wieder Ruhe einkehrt und wir wirklich zur wichtigen Arbeit zurückkehren müssen", sagte Miersch im "Frühstart" von ntv/RTL. Aus seiner Sicht habe die stark kritisierte Personalrochade der schwarz-roten Koalition aber nicht geschadet.

Ausgelöst hatte den Umbau der Rücktritt von Jens Spahn als Unionsfraktionschef. Als sein Nachfolger soll der bisherige Kanzleramtsminister Torsten Frei an diesem Mittwoch von der Fraktion gewählt werden. Auf die Frage, ob er Spahn vermissen werde, antwortetet der SPD-Fraktionschef: "Ich habe gesagt, dass mir das persönlich alles sehr, sehr leidtut. Ich habe mit Jens Spahn wirklich all die Monate sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet, obwohl wir politisch teilweise sehr, sehr weit auseinanderliegen."

Er sei aber auch sicher, dass Frei jemand sei, der sachlich an die Sachen herangehe. "Ich kenne ihn ja jetzt auch aus dem Koalitionsausschuss. Und ich gehe davon aus, dass wir auch diese gute Zusammenarbeit fortsetzen können."/vrb/DP/zb

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