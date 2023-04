SPD-Generalsekretär wird Pate von inhaftiertem Oppositionellen in Belarus

Berlin (Reuters) - SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat eine politische Patenschaft für den inhaftierten belarussischen Oppositionspolitiker Andrej Dmitriew übernommen.

"Das Lukaschenko-Regime in Belarus geht seit Jahren immer rigoroser gegen seine zahllosen Kritiker vor", sagte Kühnert der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag. Es sei skandalös, aber erwartbar gewesen, dass mit dem 41-jährigen ehemaligen Präsidentschaftskandidaten eine weitere prominente Persönlichkeit der Opposition verurteilt wurde. "Andrej Dmitriew steht stellvertretend für mindestens 1500 politische Gefangene in Belarus", betonte der SPD-Politiker. "Mit meiner politischen Patenschaft möchte ich dokumentieren, dass die politischen Gefangenen nicht vergessen sind und sich auf internationale Unterstützung verlassen können." Die vielfältige demokratische Zivilgesellschaft in Belarus brauche die Solidarität des Auslands.

Ein belarussisches Gericht hatte Dmitriew Anfang April wegen der Teilnahme an Protesten gegen die Präsidentschaftswahl vom August 2020 zu 18 Monaten Haft verurteilt. Dimitriew war dabei selbst Kandidat. Beobachter hatten die Wahl als weder frei noch fair kritisiert. Die Regierung von Präsident Alexander Lukaschenko, die eng mit Russland zusammenarbeitet und russischen Truppen Angriffe von Belarus aus auf die Ukraine erlaubt, geht mit harter Hand gegen Kritiker vor. Tausende sind ins Ausland geflohen, Menschenrechtsgruppen berichten von etwa 1500 politischen Gefangenen im Land. Etliche deutsche Politikerinnen und Politiker haben auch Patenschaften für politische Inhaftierte im Iran übernommen.

