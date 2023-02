SPD-Generalsekretär Kühnert enttäuscht über Berliner Wahlausgang

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat sich enttäuscht über das Ergebnis der Wahl in Berlin geäußert. "Selbstverständlich schmerzt das", sagte Kühnert am Sonntagabend im ZDF. Es dürfe jetzt "kein Weiter so" geben. Zugleich machte der SPD-Politiker deutlich, dass seine Partei ihre Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey im Amt halten will. "Wir wünschen uns in der SPD, dass sie das weiter tun kann. Dafür haben wir diesen Wahlkampf gemacht, dass sie Regierende Bürgermeisterin bleiben kann." Kühnert fügte hinzu: "Wer regieren möchte am Ende in Berlin, der muss eine Mehrheit hinter sich versammeln." Nach Prognosen lag die SPD gleichauf mit den Grünen klar hinter der CDU./cs/DP/he