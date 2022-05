SPD-Generalsekretär Kühnert: Nicht unzufrieden mit NRW-Ergebnis

BERLIN (dpa-AFX) - Trotz der SPD-Verluste bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen sind die Sozialdemokraten nach den Worten ihres Generalsekretärs Kevin Kühnert "nicht unzufrieden" mit dem Ergebnis. "Ich bleibe dabei: Das wird uns heute Abend, davon bin ich fest überzeugt, die Gelegenheit bieten, einen Regierungswechsel für Nordrhein-Westfalen herbeizuführen, den sich viele Menschen gewünscht haben." Die schwarz-gelbe Koalition in Düsseldorf sei abgewählt worden, betonte Kühnert am Sonntagabend./sk/DP/he