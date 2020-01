SPD gewinnt im Sonntagstrend, Union verliert, Grüne stabil

Berlin (Dow Jones)--Die Union verliert weiter in der Wählergunst. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Kantar wöchentlich für Bild am Sonntag erhebt, verliert die Union einen Punkt im Vergleich zur Vorwoche und kommt jetzt auf 26 Prozent. Die SPD hingegen kann sich vom Abwärtstrend der vergangenen Wochen etwas erholen, legt einen Punkt zu und kommt nun auf 15 Prozent. Die Grünen bleiben mit 21 Prozent stabil zweite Kraft, FDP und Linke liegen weiterhin gleichauf bei jeweils neun Prozent. Die AfD verharrt bei 14 Prozent, die sonstigen kommen wie in der Vorwoche auf sechs Prozent.

Befragt wurden insgesamt 2.009 Menschen im Zeitraum vom 9. bis zum 15. Januar. Ihnen wurde die Frage gestellt, welche Partei sie wählen würden, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären.

January 19, 2020 07:57 ET (12:57 GMT)