08.09.2026 06:26:38

SPD-Landrat fordert Gespräche mit AfD nach Wahlerfolg

BERLIN (dpa-AFX) - Nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt fordert ein Landrat von der SPD Gespräche der übrigen Parteien mit dem Wahlsieger AfD. "Die AfD ist demokratisch gewählt und deutlich stärkste Kraft", sagte Markus Bauer, Landrat im Salzlandkreis, dem Nachrichtenportal "t-online". "Sie darf jetzt nicht ignoriert und ausgeschlossen werden."

Die AfD wird vom Landesverfassungsschutz in Sachsen-Anhalt als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Sie war bei der Wahl am Sonntag mit 43,8 Prozent mit großem Abstand stärkste Kraft geworden, kann aber nicht allein regieren.

Landrat Bauer sagte, das Votum der Wähler müsse geachtet werden. "Alle Parteien sollten jetzt miteinander reden und Koalitionsmöglichkeiten ausloten." Sie hätten die Verantwortung, eine Regierung zu bilden. Die übrigen Parteien im Landtag hatten eine Koalition mit der AfD vor der Wahl ausgeschlossen.

"Nicht miteinander zu reden ist für mich ein No-Go"

"Nicht miteinander zu reden, ist für mich ein No-Go, im Politischen wie im Privaten. Wir vergrößern so den gesellschaftlichen Graben. Dann drohen uns amerikanische Verhältnisse", warnte Bauer.

"Wir sollten uns nicht über Brandmauern definieren, sondern über moralische rote Linien - über gemeinsame Werte und ein Bekenntnis zu unseren Grundrechten", sagte der SPD-Politiker. In seinem Kreisrat werde in der Sache entschieden. "Anträge werden eingebracht, besprochen, werden dann angenommen oder abgelehnt - unabhängig davon, welche Partei sie einbringt. Menschenverachtendes und Rechtsverstöße haben keine Chance."

Bauer ist Vizepräsident des Landkreistages Sachsen-Anhalt und seit 2014 Landrat im Salzlandkreis. Bei der Landtagswahl am Sonntag bekam die AfD dort 49,7 Prozent, die SPD nur 7,5./kli/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:03 Zurich Insurance setzt im zweiten Quartal verstärkt auf AMD und Eli Lilly
07.09.26 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.09.26 KW 36: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter erwartet -- DAX vorbörslich im Minus --Asiens Börsen uneins
Der heimische Markt dürfte am Dienstag nachgeben. Der deutsche Leitindex wird schwächer erwartet. Auch am Dienstag finden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen