AS ONE Aktie
WKN: 936622 / ISIN: JP3131300000
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16.09.2026 19:11:26
SPD state premier campaigns as one-woman bulwark against AfD
Manuela Schwesig, of the center-left SPD, has governed the state of Mecklenburg-Western Pomerania, on the Baltic Sea coast, since 2017. Ahead of this weekend's election, she is campaigning against the nationalist AfD.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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