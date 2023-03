SPD und FDP zuversichtlich für Gespräche im Koalitionsausschuss

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Vor Beginn der zweiten Sitzungsrunde des Koalitionsausschusses haben sich Politiker aus SPD und FDP zuversichtlich zeigt, dass die Spitzen der Ampel-Parteien zentrale Streitpunkte klären können. SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch sagte im ARD-Morgenmagazin, er habe angesichts der Wichtigkeit der Themen, die beschlossen werden müssen, Verständnis für die längeren Diskussionen. Die Koalitionsspitzen hatten sich am Montagnachmittag nach rund 20 stündigen ergebnislosen Beratungen auf den Dienstagvormittag 9 Uhr vertagt. Für drei Parteien mit unterschiedlichen Konzepten sei es eine "sehr, sehr große Herausforderung", diese Vorstellungen zusammenzubringen, so Miersch.

"Wichtig ist, dass wir jetzt bestimmte Streitfragen zugespitzt klären", damit sie dann als Vorlage ins parlamentarische Verfahren gehen können und um damit "die Fortschritte zu erzielen, die dringend notwendig sind", sagte Miersch. Er sei "zuversichtlich", dass dies gelingt.

FDP erwartet Ergebnisse bis zum Nachmittag

Der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Fraktion Konstantin Kuhle erwartet, dass der Koalitionsausschuss bis zu Beginn der Fraktionssitzungen am Dienstagnachmittag um 15 Uhr Ergebnisse ihrer Beratungen präsentieren kann. "Ich fände es gut, wenn dann berichtet werden könnte, was im Koalitionsausschuss beraten wird. Meine Prognose wäre, bis in den frühen Nachmittag hinein sind sie fertig", sagte er im ARD-Morgenmagazin.

Gleichzeitig betonte er, dass für die FDP neben Planungsbeschleunigung, die sich auch auf Straßenbau erstrecken müsse, das Thema Klimaschutz eine wesentliche Rolle spielt. Dieser müsse so organisiert sein, dass am Ende über den Emissionshandel geredet werde. Bei der Kindergrundsicherung wolle die FDP erreichen, dass das Geld auch tatsächlich bei den Familien ankommt. "Das scheinen mir die großen Knackpunkte zu sein. Wenn man sich da einigen kann, wird das auch für die FDP ein gutes Ergebnis", sagte Kuhle.

Ein pauschales Einbauverbot von Öl - und Gasheizungen, wie von den Grünen gefordert, werde es nicht mit der FPD nicht geben. Dennoch zeigte er sich zuversichtlich für ein Gelingen der Gespräche. "Was ich nicht gut finde ist, wenn man die Zusammenarbeit in der Koalition grundsätzlich infrage stellt. Da sollten wir alle uns auch an die eigene Nase fassen, einschließlich der FDP. Diese Koalition wird weiterbestehen. Sie wird Deutschland gut regieren, aber ständig grundsätzlich in Frage zu stellen, ob man jetzt in dieser Koalition sein sollte oder nicht, das verunsichert die Menschen. Trotzdem muss man in der Sache streiten. das ist auch richtig so."

March 28, 2023