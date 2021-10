SPD und Grüne in Berlin entscheiden über weitere Sondierungen

BERLIN (dpa-AFX) - Nach tagelangen Sondierungen über eine Regierungsbildung in Berlin werden am Freitag erste Weichenstellungen erwartet. Die SPD als Siegerin der Abgeordnetenhauswahl am 26. September und die Grünen als zweitstärkste Partei wollen darüber beraten, mit welchen anderen Parteien sie in Dreierkonstellation weitere Sondierungsgespräche führen wollen. Entsprechende Beschlüsse der Parteigremien könnten vorentscheidend sein für später folgende Koalitionsverhandlungen, auch wenn die Sondierungsgespräche immer noch scheitern können.

Bislang hatten SPD, Grüne, CDU, Linke und FDP in Zweierformaten Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Hinblick auf eine mögliche Koalition ausgelotet. Mit Spannung wird nun erwartet, ob sich die Pläne von SPD und Grünen für ein Dreierformat decken. Die Grünen haben nie einen Hehl daraus gemacht, dass ihre erste Priorität eine Fortsetzung des seit 2016 regierenden Bündnisses mit SPD und Linken ist. Die SPD mit der designierten Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey ließ sich hingegen nicht in die Karten schauen. Sie könnte auch versuchen, eine Koalition ihrer Partei mit CDU und FDP oder mit Grünen und FDP zu schmieden./kr/DP/ngu